Animali trafitti da recinzioni, appello per salvarli nel VCO

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 25 GEN - E' stato abbattuto un cervo rimasto infilzato sulla recinzione di una casa a Crodo, in Valle Antigorio, alta Ossola. Troppo gravi le ferite riportate dall'animale. E' il settimo ungulato che muore a causa delle recinzioni di orti e villette. Gli altri episodi si sono verificati in Val d'Ossola - a Varzo, Premia, Bognanco - e uno nel Verbano.

Spinti dalla fame, gli animali si avvicinano a siepi e piante per mangiare e finiscono infilzati, con lunghe sofferenze e patimenti. Ora la polizia provinciale del VCO chiede a proprietari di recinzioni e ai comuni di intervenire. ''I proprietari - dice Riccardo Maccagno, responsabile della Polizia provinciale - possono posizionare accorgimenti che impediscano agli animali di finire trafitti e i comuni mettere nei propri regolamenti comunali il divieto a realizzare recinzioni con terminali appuntiti o comunque pericolosi per gli animali stessi e non solo. Evitiamo perdite importanti al patrimonio faunistico e soprattutto le gravi sofferenze a cui sono costretti gli animali infilzati'' (ANSA).