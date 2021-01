Calcio: Pirlo 'infortunati stanno bene, sono recuperati'

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - "Abbiamo recuperato quasi tutti gli infortunati: Chiesa e Frabotta stanno meglio e Demiral oggi si è allenato con il gruppo, sono a disposizione": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, dà buone notizie per quanto riguarda l'infermeria della Juventus.

Anche Chiellini continua a dare garanzie: "Nel riscaldamento contro il Napoli ha avuto un dolore alla schiena ma ha stretto i denti - aggiunge l'allenatore bianconero - e nonostante le tante gare ravvicinate sta recuperando bene. Dragusin? Non penso giochi, magari andrà in campo mercoledì in coppa". (ANSA).