Szczesny, Juve ha ancora tanta fame non ci fermiamo

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - "Col Napoli abbiamo dimostrato che questa squadra ha ancora voglia di vincere trofei, abbiamo tanta fame e non ci vogliamo fermare qua". Così il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, commentando ai microfoni di Sky la vittoria in Supercoppa Italiana. "Purtroppo l'ho festeggiata poco - l'aneddoto dell'estremo difensore - perché dovevo fare l'antidoping e mi hanno portato subito via".

Come Ronaldo, anche Szczesny crede ancora allo scudetto: "Bisogna recuperare posti in classifica perché non ci basta la nostra posizione attuale. Dobbiamo lottare per lo scudetto e lo faremo fino alla fine: Inter e Milan stanno facendo bene, ai rossoneri è arrivato anche Mandzukic e sarà un avversario tosto".

Domenica c'è il Bologna: "Sono una bella squadra, giocano bene e conosco da tempo Skorupski - ha aggiunto, a proposito della formazione allenata da Mihajlovic - perché abbiamo giocato insieme alla Roma".

Come ct della Polonia è stato scelto Paulo Sousa: "Ho chiesto informazioni a Bernardeschi che lo ha avuto a Firenze, me ne ha parlato molto bene", conclude il portiere bianconero.

