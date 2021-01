Buffon a Ronaldo,"CR 760 ma potevi risparmiarmi qualche gol"

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "Avresti potuto risparmiarmi un paio di gol, comunque complimenti per il tuo ennesimo record in carriera...CR760": il portiere della Juventus, Gigi Buffon, celebra il nuovo record di Cristiano Ronaldo. Con quello segnato al Napoli, infatti, il portoghese è arrivato a quota 760 gol: tra i più belli, proprio quello in rovesciata a Buffon in Juventus-Real Madrid 0-3 del 3 aprile 2018. (ANSA).