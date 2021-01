Rifiuti: Vercelli ripulisce sponde del fiume Sesia

(ANSA) - VERCELLI, 18 GEN - A partire da questa settimana il settore Tutela ambientale del Comune di Vercelli, in collaborazione con l'azienda Asm Vercelli, avvia un'operazione di pulizia degli argini del fiume Sesia, spesso utilizzati da ditte e privati per scaricare laterizi, materiali edili o spazzatura mista. Lungo tutta la settimana si cercherà di recuperare anche i rifiuti trasportati dalla piena dello scorso ottobre, i quali si sono depositati sugli argini e nelle insenature del corso d'acqua. Tra gli scarti da recuperare c'è anche materiale pericoloso come amianto e bombole di gas. "Come sempre - sottolinea l'assessora alle Politiche ambientali, Patrizia Evangelisti - cercheremo di risalire agli autori di questi gesti di inciviltà, come abbiamo fatto nei giorni scorsi in altre parti della città con l'ausilio di Asm e dei vigili urbani".

Intanto il Comune sta ragionando con Aipo per intervenire sui rifiuti che si sono accumulati in altre zone del fiume Sesia che non sono di competenza dell'amministrazione comunale. Ieri un gruppo di cittadini, che si sono organizzati autonomamente approfittandone della zona arancione, hanno iniziato a pulire gli argini da pezzi di plastica, giocattoli e vecchi arredi.

(ANSA).