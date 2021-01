Maltempo: Arpa, dopo freddo torna neve a quote collinari

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - A metà settimana dovrebbe tornare la neve a quote collinari sul Piemonte per effetto di una perturbazione di origine atlantica che smorzerà il freddo degli ultimi giorni. La scorsa notte il termometro è sceso a -17.1 nel territorio di Ceresole Reale (Torino), -15.4 a Macugnaga, Passo del Moro, -14.4 a Bardonecchia Sommeiller, - 12 al Colle dell'Agnello, nel Cuneese. La rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato minime di -3.1 nel centro di Torino, -3.6 a Vercelli, -4.5 a Novara. Sopra lo zero, invece, Cuneo: +1.2.

Martedì ancora sole e alta pressione, mercoledì le prime spruzzate di neve sull'alto Piemonte, giovedì le precipitazioni dovrebbero estendersi su quasi tutta la regione, fino a 400-500 metri di altitudine. (ANSA).