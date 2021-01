Sermig premiato da Unicef per attività per giovani

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Il Presidente del comitato di Torino per l'Unicef Antonio Sgroi ha consegnato, in una semplice cerimonia al Sermig, l'Attestato di Merito "per l'attività svolta a favore dei giovani di culture e Paesi diversi" al fondatore Ernesto Olivero . "Il riconoscimento - spiega Sgroi - riconosce all'Arsenale della Pace di Torino, che ben merita l'appellativo di Felicizia, il luogo ideale delle giovani generazioni dove si coniugano accoglienza, inclusione, integrazione, empatia, solidarietà, rispetto e amicizia".

L'attestato è stato consegnato da parte della Volontaria Younicef Fatima Zahra El Maliani che ha trascorso molto tempo della sua giovinezza partecipando alle attività organizzate dal Sermig e adesso, nel quartiere multietnico Aurora di Torino, cura l'organizzazione del corso gratuito di doposcuola per bambine e bambini della scuola primaria di primo grado.

"Ogni riconoscimento - commenta Ernesto Olivero - è per noi un ulteriore impegno e responsabilità. Ringrazio gli educatori, i volontari e tutte le persone che continuano a crederci e a sostenerci" . (ANSA).