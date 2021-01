Torino: lussazione spalla, Vojvoda rischia lungo stop

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Rischia un lungo stop Mergim Vojvoda. Gli esami a cui è stato sottoposto il terzino del Torino, in seguito all'infortunio subito al 39' del secondo tempo della partita di Coppa Italia contro il Milan, hanno confermato la lussazione della spalla sinistra. Nei prossimi giorni, informa il club in una nota, "verranno stabilite le indicazioni al trattamento chirurgico oppure a quello conservativo".

La squadra, intanto, è tornata al lavoro dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori: Belotti e compagni torneranno domani al Filadelfia per proseguire la preparazione in vista del delicatissimo impegno di sabato contro lo Spezia. (ANSA).