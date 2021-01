Il padrone è in carcere, cane chiuso in garage per 14 giorni

(ANSA) - CIRIE, 13 GEN - I volontari della Lida di Ciriè e i carabinieri della compagnia di Venaria hanno recuperato un border collie di cinque anni abbandonato in un garage senza mangiare e senza bere da 14 giorni, da quando il suo padrone, un operaio 36enne, è finito in carcere per stalking.

Tramite il legale, l'uomo ha fornito le indicazioni per trovare il cane, recuperato dalle guardie zoofile allo stremo delle forze e affidato a una clinica veterinaria. Il padrone era già stato segnalato per maltrattamenti sugli animali: qualche tempo fa, gli agenti della polizia locale gli avevano sequestrato un altro cane. Per questo la Lida Ciriè-Valli di Lanzo chiederà al tribunale di Ivrea di emettere dei decreti di interdizione per la custodia di animali nei confronti di chi è già stato segnalato per maltrattamenti. (ANSA).