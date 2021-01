Auto: dalla Rolls Royce alla rara Charron all'asta Bolaffi

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Dalla Rolls Royce 20/25 alla rara Charron passando per le Topolino e la Lancia Ardea: sono 14 le vetture pre e post war selezionate da Aste Bolaffi per la prima asta del 2021, in programma il 21 gennaio alle ore 16 in modalità internet live (astebolaffi.it).

La proposta spazia dagli anni Dieci del Novecento fino al secondo dopoguerra, come appunto l'Ardea, due Topolino, tra cui la rara Topolino 'B Trasformabile' prodotta unicamente nel biennio 1948-49, e della 509 A Torpedo, prima utilitaria della Fiat resa famosa anche dal personaggio dei fumetti Gaston Lagaffe. Tra le vetture francesi una Peugeot 201 Coupé, primo modello a inaugurare la nomenclatura con lo zero al centro tutt'oggi utilizzata e una rara Citroën C3 T3-2 'Trèfle' Torpedo del 1925, nel caratteristico colore giallo limone, il primo disponibile per la seconda vettura prodotta dalla casa automobilistica.

Sinonimo di bellezza e perfezione, la Rolls-Royce 20/25 Sedan con carrozzeria HOOPER & Co. Ltd, una delle 16 prodotte, con disegno numero 5320, di cui se ne conoscono solo 14 in tutto il mondo. Bicolore blu e azzurra, perfettamente restaurata, è la vettura che simboleggia il lusso e l'eleganza tra le due guerre per eccellenza. Impreziosisce il catalogo una rara Charron prodotta nel 1914 dalla francese Charron Limited il cui fondatore, Fernand Charron, era famoso in campo automobilistico per aver spesso primeggiato, a bordo di una Panhard, nelle corse disputate a cavallo dei due secoli. (ANSA).