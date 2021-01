Scoppio Quargnento: presidio vigili fuoco a ripresa processo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 GEN - Presidio dei vigili del fuoco questa mattina davanti al tribunale di Alessandria, dove riprende il processo nei confronti di Giovanni Vincenti e della moglie Antonella Patrucco. Sono accusati di omicidio plurimo doloso aggravato per l'esplosione della cascina di Quargnento in cui, nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019, sono morti tre vigili del fuoco.

"Possiamo proteggere i cittadini solo se la magistratura e lo Stato non sono contro di noi", dicono i vigili del fuoco, che rimarranno tutto il giorno davanti al Palazzo di giustizia.

