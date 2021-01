Perde sentiero durante gita neve, donna salvata nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Una donna che ha perso il sentiero a ridosso di uno strapiombo, durante una gita sulla neve nel vallone di Neraissa, è stata salvata dall'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. L'operazione è stata condotta sia da terra, con la squadra di Cuneo, sia via aria, con l'elicottero drago 84 di Malpensa, che ha individuato la donna in difficoltà e l'ha trasportata in un luogo sicuro più a valle. (ANSA).