Covid: Croce Verde Torino,nel 2020 un servizio ogni 7 minuti

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Un servizio ogni 7 minuti, giorno e notte, per un totale di 56mila interventi. E' il 2020.

in cifre, della Croce Verde di Torino, 1.380 volontari, 90 in più dell'anno prima, 94 dipendenti e 12 postazioni.

"Dal 21 febbraio scorso il mondo del volontariato è cambiato totalmente - spiega il presidente, Mario Moiso, illustrando le attività svolte dalla Croce Verde nell'anno della pandemia con il direttore dei Servizi di volontariato, Salvatore Bucca -. Le richieste sono aumentate, come le precauzioni per i soccorritori, i tempi e i costi, ma siamo orgogliosi di rappresentare uno strumento importante per gestire l'emergenza in corso. Spiace che la Regione Piemonte, nell'incontro del 4 gennaio non abbia nominato il terzo settore, citato invece nei testi del Recovery Fund".

La sindaca Chiara Appendino, in un video, sottolinea la fiducia della città nella Croce Verde, nata nel 1907 e affiliata all'Anpas: "la prova è l'aumento di 90 volontari iscritti".

(ANSA).