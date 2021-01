Luci d'Artista, Torino proroga apertura mostra luminosa

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Torino non spegne le Luci d'artista. L'edizione numero 23, che avrebbe dovuto concludersi domenica 10 gennaio, viene prolungata fino al 28 febbraio. La mostra d'arte luminosa a cielo aperto ha raggiunto quest'anno le 25 opere, tra allestimenti temporanei e permanenti, e nel corso delle edizioni si è allargata dal centro città a tutte le circoscrizioni.

"Vista l'eccezionalità dell'anno appena concluso, contraddistinto da limitazioni, fatiche e sofferenze per tutti - sottolinea l'assessora comunale alla Cultura, Francesca Leon - abbiamo creduto opportuno prorogare l'accensione delle opere di luce ancora per un mese e mezzo, sia per consentire la fruizione a un numero maggiore di persone, sia per continuare a dare un messaggio di speranza che possa accompagnarci in questo nuovo anno". (ANSA).