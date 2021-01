Scuola: studenti superiori a Torino, banchi vuoti in piazza

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - Flash mob degli studenti delle scuole superiori in piazza Castello, a Torino, contro lo slittamento del ritorno in presenza al 18 gennaio. I ragazzi del Laboratorio Studentesco hanno messo davanti al Palazzo della Regione Piemonte dei banchi vuoti, "come sono vuoti - dicono - quelli delle aule nelle scuole".

"La dad non risolve nessun problema - spiega Bianca portavoce di Last - vogliamo la riforma della scuola e bisogna investire sui trasporti e sulla sanità". Molto i cartelli in cui viene rivendicato il diritto allo studio, a tornare in classe in presenza, con le istituzioni che vengono accusate "di non aver fatto nulla per risolvere il problema".

"Casa non è scuola", ribadisce Bianca. Gli studenti, come nel film 'Attimo fuggente', sono saliti sui banchi e hanno acceso dei fumogeni. Insieme ai ragazzi in piazza c'erano anche gli insegnanti e i genitori del movimento Priorità alla scuola.

