Vaccino: Cirio, con 'Vaccine Day' grazie a medici e pediatri

(ANSA) - TORINO, 06 GEN - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha voluto essere presente personalmente all'avvio delle vaccinazioni per medici di medicina generale e pediatri. "Oggi - ricorda in un post su Facebook - è il 'Vaccine Day' simbolico che il Piemonte ha voluto dedicare ai suoi medici di famiglia e pediatri, in prima linea da quando è iniziata la pandemia insieme a tutto il nostro personale sanitario. Questa mattina - racconta - ho voluto essere all'ospedale di Verduno per portare personalmente il grazie della Regione a tutti loro".

Per Cirio si tratta anche di "un segno della nostra volontà di investire sulla medicina territoriale, filtro fondamentale tra il territorio e l'ospedale e tassello decisivo affinché ogni piemontese possa ricevere le giuste e migliori cure anche a casa propria". (ANSA).