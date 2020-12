Covid: positivo vicepresidente Provincia Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 26 DIC - Il sindaco di Borgo d'Ale e vice presidente della Provincia di Vercelli, Pier Mauro Andorno, è positivo al coronavirus. Lo ha comunicato alla cittadinanza lui stesso attraverso la pagina Facebook del Comune. "Stavolta - scrive - tocca al sindaco ad essere isolato causa Covid-19. Lo comunico, ritenendolo corretto, poiché in molti non vedendomi da alcuni giorni mi hanno chiesto. Da martedì scorso, avendo avuto sospetti, mi ero auto-isolato precauzionalmente in attesa di essere sottoposto al tampone. Che ha dato esito positivo: tuttavia sto bene e fino ad ora non ho avuto problemi, spero di proseguire così".

"Continuerò - aggiunge Andorno - a portare avanti il mio compito da casa, avvalendomi dei miei collaboratori: la macchina comunale non si ferma, pur rallentando in questo periodo festivo. Abbiamo tante cose da portare avanti". (ANSA).