Verbania: consolidamento lungolago Pallanza, via lavori

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Parte a metà gennaio 2021, per finire entro maggio, il secondo lotto dei lavori per il consolidamento del lungo lago di Pallanza, a Verbania. Il costo complessivo dell'intervento è di 450 mila euro e l'area del cantiere interesserà necessariamente anche parte dei parcheggi nella zona antistante l'imbarcadero.

"L'opera completa il processo di messa in sicurezza del lungolago di Pallanza, avviato due anni fa e che ha visto anche la riqualificazione completa del lungo lago in via delle Magnolie. Con questi interventi e quello previsto in futuro con l'intervento su piazza Garibaldi in pochi anni daremo un nuovo volto alla zona a lago di Pallanza", spiega il sindaco Silvia Marchionini. (ANSA).