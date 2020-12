Natale: Cirio, fare acquisti in modo responsabile

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - "Avere una strategia è fondamentale e dal 21 febbraio io continuo a tenere una linea molto chiara di responsabilità e rigore, che va associato al buonsenso e alla necessità della ripartenza economica. E' necessario avere una visione, tant'è che le nostre valutazioni sono sempre state ancorate ai pareri dei sanitari. Ma molto dipende da come ci comporteremo in questi giorni". Un nuovo appello alla responsabilità collettiva, soprattutto in vista del fine settimana, arriva dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine della presentazione del piano di sostegno delle strutture residenziali.

"Domani è sabato - osserva Cirio - e tutti dobbiamo avere un profondo senso di responsabilità nel scegliere di fare gli acquisti, di fare quelle che sono le attività ordinarie delle persone, nel modo migliore". Per Cirio "quando si dice 'se si aprono i negozi è ovvio che la gente va a comprare' è evidente, non è obbligatorio però che si vada tutti nello stesso orario.

Quindi - conclude - credo che il senso di responsabilità di ciascuno sia di scegliere orari più dilatati nel tempo per evitare assembramenti, perché dal comportamento dei singoli dipende quanto immagazzineremo di vantaggio sul virus che, unito al vaccino, ci possa permettere di uscire da questo incubo".

