Maltempo, oltre 2 mila utenze senza energia nel Vco

(ANSA) - VERBANIA, 05 DIC - Le intense nevicate delle ultime 24 ore hanno causato interruzioni di energia elettrica nella Provincia del Verbano Cusio Ossola. Stamattina oltre duemila utenti erano senza luce, in particolare nel Verbano, a Cannobio (700) e in Ossola, in Val Bognanco (600).

I tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare la corrente. Altri utenti senza corrente elettrica nel Cusio e nei paesi collinari sopra Verbania. (ANSA).