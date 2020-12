Bersaglieri 'a passo di corsa verso Cuneo 2022'

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - 'A passo di corsa verso Cuneo 2022 - i Bersaglieri dal 1836 ad oggi e nel futuro' è il tema della video conferenza organizzata oggi dal Comitato Organizzatore del Raduno Nazionale di Cuneo che, nonostante le limitazioni per le misure di contenimento del contagio da Coronavirus, prosegue l'avvicinamento all'appuntamento del maggio 2022.

"Questo convegno è occasione per proseguire, seppure a distanza, la lunga marcia di avvicinamento al Raduno di Cuneo - dichiara Guido Galavotti, presidente del Comitato Organizzatore - abbiamo voluto dedicare questa iniziativa alla storia dei Bersaglieri perché il coraggio, il valore e l'abnegazione dei fanti piumati possano essere d'esempio a tutti per trovare l'unità e lo spirito di comunità utili a superare la lunga battaglia contro il Covid-19".

"La bellezza e il valore di giornate come questa risiedono nella possibilità di far conoscere meglio una storia che ha radici profonde nella provincia di Cuneo - osserva il sindaco di Cuneo, Federico Borgna - e per renderla nota al nostro territorio affinché si generi un grande abbraccio collettivo attorno a un momento come quello del Raduno, di festa, di identificazione nei valori e di rafforzamento dello spirito di comunità".

Il racconto di 184 anni di storia è stato affidato al generale di Corpo d'Armata Roberto Perretti, Comandante delle Forze Operative Nord Italia. Al convegno, moderato dal generale Antonio Pennino, hanno preso parte anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in collegamento telefonico, il vescovo di Cuneo, monsignor Piero Delbosco, il generale Salvatore Cuoci, Comandante per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, il presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta, il Colonnello Diego Cicuto Comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, e il presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Ottavio Renzi. (ANSA).