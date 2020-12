Covid: focolaio in Rsa Valenza, 49 contagiati e 6 decessi

(ANSA) - VALENZA, 02 DIC - Cresce il focolaio Covid in una Rsa della provincia di Alessandria: questa volta si tratta dell'Uspidalì, l'Ospedalino, di Valenza, che già due settimane fa aveva segnalato criticità con una quindicina di tamponi risultati positivi. L'Asl ha preso in carico la situazione: i contagiati sono saliti, in totale, a 49 fra gli ospiti, 80 in tutto; 13 i positivi fra gli operatori.

Nove ospiti più anziani e con altre patologie sono stati trasferiti negli ospedali. Sei sono deceduti. (ANSA).