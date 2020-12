Natale: installazione Luci d'Artista presso Binaria

(ANSA) - TORINO, DEC 1 - Da giovedì 3 dicembre presso Binaria, Centro Commensale del Gruppo Abele, in via Sestriere 34 Torino, sarà visibile l'installazione Così mi parve da luce rifratta a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli nell'ambito del progetto Luci d'Artista promosso dalla Città di Torino.

L'iniziativa è pensata e condivisa dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli con il progetto famiglie dell'Associazione Gruppo Abele Onlus, con cui il Dipartimento Educazione collabora dal 2018 per la condivisione di progetti di accoglienza e inclusione.

L'installazione è composta di elementi modulari utilizzando un materiale di recupero ecosostenibile e riflettente, interagisce con la luce naturale riflessa e con le condizioni ambientali circostanti, evocando il tema del Natale come festa della luce, inoltre assume una valenza filantropica: con il suo riverbero luminoso intende rappresentare l'impegno e la generosità di quanti sosterranno il Gruppo Abele nel progetto di apertura di una comunità protetta per mamme e bambini. (ANSA).