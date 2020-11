Cirio, 'irresponsabile se non avessi confermato dad'

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - "In Piemonte non stiamo tenendo le scuole chiuse, ma la seconda e terza media in didattica a distanza. Io che ho in mano documenti, dati e conosco il monito degli epidemiologi, se non avessi fatto così sarei stato un irresponsabile". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ai microfoni di Radio Veronica One, sulla decisione di proseguire alle medie con la didattica a distanza nonostante la regione sia entrata da ieri in zona arancione.

"Non dimentichiamo, quando si richiama la didattica in presenza, che esiste una didattica a distanza che sta funzionando grazie allo sforzo di tanti professori e insegnanti". (ANSA).