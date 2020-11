Covid: Piemonte poco sopra 2mila nuovi contagi, 84 morti

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Sono 2.021 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 14,3% dei 14.157 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 797, pari al 39,4%. I contagiati dall'inizio della pandemia diventano così 166.331. I nuovi decessi registrati sono invece 84, sette verificatisi oggi, per un totale di 6.154 morti.

Stabili i ricoverati in terapia intensiva, che sono 385, uno in più rispetto a ieri, calano ancora quelli degli altri reparti, 47 in meno rispetto a ieri per un totale di 4.734 pazienti.

Le persone in isolamento domiciliare sono 71.865, mentre i piemontesi guariti nelle ultime 24 ore sono 1.030, per un totale di 83.193 persone dall'inizio della pandemia. (ANSA).