Droga: hashish fra i peluche, arrestato spacciatore

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Nascondeva la droga tra i peluche in camera sua: la scoperta è stata fatta dalla polizia, a Torino, durante l'intervento che ha portato all'arresto di un pusher di 24 anni, Ad insospettire gli agenti il fatto che il giovane, in piazza Massaua, girasse in bicicletta nonostante le normative anti-Covid e si fosse mostrato nervoso alla vista della Volante.

Il giovane aveva 80 grammi di hashish nascosti negli indumenti intimi; altri cento grammi trovati a casa sua, a Collegno, infilati in un cesto dei peluche. Il 24enne, che ha già precedenti per reati analoghi, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e multato per mancata osservanza del Dpcm. (ANSA).