Turismo: Merenda Sinoira d'Autore, dieci show culinari

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Dieci show culinari dal cuore delle Langhe in onda sui canali digitali di VisitPiemonte e della Fiera del Tartufo dal 30 novembre al 21 dicembre. Grandi chef di sette aree del Piemonte rileggono - dal laboratorio virtuale del Castello di Roddi nell'albese - la Merenda Sinoira d'Autore, tradizione gastronomica tipicamente piemontese che affonda le radici nei ritmi della vita nei campi. Iil progetto Merenda Sinoria d'Autore, coordinato da VisitPiemonte con l'Ente Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba, coinvolgerà nelle dieci puntate digitali chef stellati e di alta cucina piemontesi, agenzia turistiche, enoteche regionali e l'associazione italiana sommelier del Piemonte.

"Credo sia importante utilizzare ogni opportunità per valorizzare il Piemonte e la sua enogastronomia a corollario di un prodotto dall'ineguagliabile valore come il Tartufo Bianco d'Alba, tra i primi cinque marchi italiani di eccellenza", sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"La 'Vetrina delle eccellenze piemontesi' allestita al Castello di Roddi ha una significativa importanza per la promozione del turismo piemontese per il coinvolgimento attivo del territorio e del sistema turistico collegato all'enogastronomia regionale e per l'eccezionale opportunità di visibilità offerta dalle tecnologie digitali", commenta Vittoria Poggio, assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione. "In un anno in cui la filiera agroalimentare continua a subire danni economici causati dall'emergenza Covid, sono necessarie iniziative di collaborazione tra enti istituzionali e del territorio che coinvolgano diversi sistemi produttivi del Piemonte, agroalimentare, vitivinicolo, turistico e culturale", dice Marco Protopapa, assessore all'Agricoltura e cibo della Regione Piemonte. (ANSA).