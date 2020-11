Tradito da luce torcia, uomo sorpreso a rubare in una scuola

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Ancora un furto in una scuola a Torino. Tradito dal fascio di luce proveniente dalla sua torcia, un uomo di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri che, in piena notte, dopo aver forzato la porta esterna del locale caldaia, si è introdotto in una scuola comunale del quartiere Rebaudengo e ha forzato diversi armadietti metallici dei professori.

I carabinieri di pattuglia hanno visto all'interno dello stabile un bagliore che si spostava trai corridoi e sono prontamente intervenuti. L'uomo aveva già rubato una macchina fotografica digitale e una macchina per il caffè. Nei giorni scorsi altre scuole sono state prese di mira dai ladri, che da diversi istituti hanno sottratto pc e tablet usati per la didattica a distanza. (ANSA).