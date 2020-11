Mostre: il progetto di Jason Dodge visibile solo da finestre

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - E' in mostra al piano terra di Casa Scaccabarozzi - lo storico edificio di Alessandro Antonelli detto anche Fetta di Polenta - il nuovo progetto espositivo di Jason Dodge 'They lifted me into the sun and packed my empty skull in cinnamon'. Sarà visibile (esclusivamente dall'esterno) sino al 12 dicembre.

La mostra è una delle sei che si tengono contemporaneamente in sei diverse sedi. Gli spazi espositivi partecipanti al progetto sono Galleria Franco Noero (Torino), Gilles Drouault galerie/multiples (Parigi), More publishers with Gevaert Editions (Bruxelles), Guimaraes (Vienna), Akwa Ibom (Atene), and Gern en Regalia (New York).

Ad ogni spazio sono state inviate dall'artista delle precise istruzioni per l'allestimento insieme ad una lista di specifici oggetti, tra cui 20 poster pubblicitari della marca Bayer Aspirin, un volantino per il ritrovamento di un animale smarrito, petali di calendula, batterie, forchette, elementi in tessuto e una lista della spesa. Un'improvvisazione frutto di una partitura condivisa dall'artista Giorgio Griffa che ha interpretato le istruzioni specifiche attraverso un'installazione. (ANSA).