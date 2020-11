Montagna: danneggiate protezioni galleria del Buco di Viso

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 26 NOV - Il servizio di vigilanza del Parco del Monviso ha scoperto la manomissione e il danneggiamento degli ancoraggi della trave in legno che garantisce la protezione antineve sul versante francese del Buco di Viso, la galleria realizzata dal marchese di Saluzzo nel quindicesimo secolo, ai tremila metri del colle delle Traversette, utilizzata per il passaggio tra Delfinato e Marchesato di Saluzzo di sale e altri generi alimentari.

Il servizio tecnico del Parco del Monviso ha preso contatto con i colleghi del Parco del Queyras per verificare la fattibilità di un intervento di ripristino: se, a causa delle condizioni meteo, i danni non fossero immediatamente riparabili la struttura di protezione sarà più debole nei confronti degli accumuli di neve, che potranno creare ulteriori disagi a causa della pressione esercitata sulla protezione.

"Dispiace constatare che ci sia qualcuno capace di atti di vandalismo del genere - commenta il Presidente del Parco del Monviso, Gianfranco Marengo - che non solo danneggiano una proprietà collettiva ma che arrecano un danno a tutti gli amanti della montagna". (ANSA).