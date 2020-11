Covid: rassegna A Teatro da te, Concordia di Venaria riparte

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Lo spettacolo continua nonostante il Covid. Il Teatro Concordia di Venaria, l'associazione Mulino ad Arte di Piossasco e l'associazione Ars Creazione e Spettacolo di Mantova hanno unito le forze e propongono A teatro da te. Una rassegna di cinque performance riallestite per l'occasione negli spazi teatrali di riferimento, ripresi in video e trasmessi in streaming.

Cinque spettacoli diversi per genere, linguaggio e messa in scena: teatro classico, contemporaneo, commedia, favole per bambini e famiglie, musica d'autore. Una ampia scelta per contribuire a far vivere meglio questo difficile mese di dicembre. Per divertire, sorridere o far pensare. Lo spettacolo inaugurale si terrà sabato 5 dicembre alle ore 21 con Cyrano a cura dell'Associazione Mulino ad Arte di Piossasco, lo spettacolo della compagnia Crab Teatro: Una fedele riduzione in versi della famosa pièce di Edmond Rostand che mette al centro il dramma della disparità tra l'essere e l'apparire e il rapporto con la parola poetica.

Il pubblico potrà scegliere direttamente dal sito di ciascun teatro l'evento di interesse, accedere al link dello spettacolo, acquistando il biglietto in streaming sulla piattaforma di Eventbrite. L'acquisto potrà essere fatto anche nei giorni precedente, ma il link dello spettacolo si attiverà solo il giorno dell'evento, dando la possibilità di accedere allo streaming fino al termine dello spettacolo. (ANSA).