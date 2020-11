Champions: per la Juve è festa social, 'avanti così'

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Nonostante una prestazione non particolarmente brillante, la Juventus ha centrato la vittoria e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo, e per i giocatori bianconeri è questo che conta, come confermano i commenti postati sui social.

"Ogni gara nasconde insidie, ma l'obbiettivo è stato raggiunto. Avanti", scrive Danilo sul proprio profilo Instagram, ammettendo che la sfida contro il Ferencvaros sia stata più complicata del previsto. Lo stesso messaggio di Chiellini: "Qualificazione raggiunta! Vincere non è mai scontato e la partita di oggi ne è la dimostrazione!", ha postato il difensore, sempre fermo ai box per un fastidio muscolare. Morata esulta con McKennie negli spogliatoi, Andrea Pirlo fa i complimenti alla sua squadra: "Vittoria e passaggio del turno, bravi ragazzi" si legge sul profilo Instagram del tecnico bianconero. (ANSA).