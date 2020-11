Natale: AgriBerroni crea il delivery 'di gruppo'

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Ha dovuto superare due lockdown nel suo primo anno di attività, così si è dovuta ingegnare nelle formule di delivery anche Agri Berroni, l'azienda creata da Sándor e Michelle Gosztonyi come 'costola"' della storica tenuta di famiglia, nella campagna di Racconigi (Cuneo), dove è nata una collaborazione fra piccole aziende familiari.

"Il 29 novembre - dicono Sándor e Michelle - festeggiamo il nostro primo anno di attività e, per quanto consci della scommessa che stavamo affrontando, non avremmo mai immaginato che alle difficoltà iniziali di ogni attività si aggiungessero le incertezze di una emergenza che ci ha imposto, giorno dopo giorno, di inventare nuove formule per farci conoscere e per andare incontro alle esigenze di clienti che hanno iniziato ad apprezzare i nostri prodotti" La prima iniziativa, varata con il Piemonte in 'zona rossa' è un delivery condiviso: dal 23 novembre al 13 dicembre cassette di delizie dolci e salate selezionate tra le eccellenze prodotte di 4 aziende del territorio.

Ogni settimana una cassetta diversa nei contenuti, al costo di 70 euro. da ordinare sul link https://bit.ly/agribox_adomicilio.

Parallelamente, Agri Berroni prosegue individualmente l'attività di delivery dei suoi prodotti in più zone della provincia di Cuneo e Torino incluse una selezione di torte e monoporzioni, con ordini minimi di 25 euro e di confezioni natalizie, panettone incluso, da 15 a 45 euro. (ANSA).