Unioncamere Piemonte, Coscia confermato presidente

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Il presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia, è stato confermato presidente di Unioncamere Piemonte per il prossimo triennio, su proposta della Giunta di Unioncamere Piemonte. E' stato eletto dal consiglio di Unioncamere Piemonte riunitosi in videoconferenza. Il consiglio è composto dai presidenti e da quattro membri di ciascuna Giunta delle Camere di commercio del Piemonte.

"Il mio impegno sarà subito rivolto a questa nuova fase emergenziale. In questo contesto, le Camere di commercio hanno una responsabilità fondamentale: spetta a noi essere risoluti e tenaci nel continuare a individuare interventi di compensazione e sostegno sia per le nostre imprese che per i nostri territori soprattutto attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni, prima fra tutte la Regione Piemonte. La fase di riforma delle Camere di commercio è quasi ultimata: questo ci permetterà di lavorare con maggior energia e una rinnovato assetto istituzionale" ha commentato Coscia. (ANSA).