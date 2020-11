Champions: Szczesny, "tanti leader, Pirlo ha gioco moderno"

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Il portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, affronta il tema delle assenze in difesa alla vigilia della partita di Champions contro il Ferencvaros: "Bonucci e Chiellini sono forti ed è dura senza di loro, ma abbiamo tanti leader quindi non dovrebbe cambiare niente". E sul tecnico, Andrea Pirlo: "E' vicino a me, non posso parlare male di lui perché altrimenti domani gioca Pinsoglio - scherza l'estremo difensore polacco, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium - ma tornando seri, dico che si è instaurato subito un bellissimo rapporto e vuole un calcio moderno pressando alti, siamo tutti a sua disposizione". (ANSA).