Champions: per sfida di Kiev, il Barca lascia a casa Messi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Per la sfida di Champions League in programma domani sul terreno dell'Olimpiyskiy National Sports Complex di Kiev, contro la Dinamo, il Barcellona non avrà né Leo Messi e neppure Frankie De Jong. L'allenatore dei blaugrana, Ronald Koeman, infatti, ha voluto concedere un turno di riposo, sia all'argentino che all'olandese, dopo il tour de force con le rispettive Nazionali. Il Barcellona è inserito nel Girone G di Champions, lo stesso della Juventus. "La situazione in Champions è, tutto sommato tranquilla, quella degli infortunati no - ha spiegato Koeman, i conferenza stampa -. E' dunque arrivato il momento di far riposare qualcuno. Messi è il giocatore di cui il Barcellona ha bisogno, può ancora darci tanto". (ANSA).