Siccità: fiamme in Valsesia, impegnati Vvf, Cc volontari Aib

(ANSA) - VERCELLI, 22 NOV - Vigili del fuoco in azione in Valsesia per un incendio di circa due ettari di sterpaglie in una zona impervia. Sul posto, tra Civiasco e località Fontana di Mezzo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Varallo, che hanno subito bloccato il fronte del fuoco impedendo alle fiamme di avvicinarsi alla strada. Il vento e il sottobosco secco hanno spinto le fiamme verso l'alto, in zona molto rocciosa; sul campo, per tentare di domare le fiamme, anche il personale dell'Antincendio boschivo di Civiasco, Varallo, Valduggia e carabinieri forestali. La caduta di rocce dall'alto e e la verticalità del territorio ostacolano lo spegnimento da terra.

Gli antincendio stanno cercando di raggiungere una zona pianeggiante, sopra il fronte di fuoco, per cercare di bloccarlo. (ANSA).