Covid: Verbania,campione ciclismo testimonial lotta malattia

(ANSA) - VERBANIA, 21 NOV - Un campione di ciclismo è il testimonial di Verbania nella lotta al Covid. E' Filippo Ganna, originario della città sulle sponde del Lago Maggiore, quattro volte vincitore dei mondiali di inseguimento individuale e, nel 2020, del mondiale di cronometro su strada.

Il Comune ha realizzato e diffuso un video in cui Ganna, dopo avere rivelato di essere stato colpito da "questo maledetto Covid" che gli ha fatto saltare gli ultimi appuntamenti della stagione, invita a "rispettare le regole" e a "fare squadra" per fermare la diffusione del virus. Dopo avere raccomandato l'uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani e il rispetto del distanziamento sociale, il campione parla di "chi si trova di nascosto per fare festa: anche a me piacerebbe, ma così si rischia di diventare vettori per la gente più debole che c'è in casa".

"Ascoltiamo i consigli del campione", è l'invito del Comune.

(ANSA).