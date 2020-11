Morto medico di Covid, Ordine 'basta fango su categoria'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 NOV - Un altro medico di famiglia, il secondo in pochi giorni, è morto in provincia di Alessandria.

E' Edgardo Milano, 63 anni. Lottava da alcuni giorni contro il Coronavirus all'ospedale San Giacomo di Novi Ligure, dove esercitava la professione. "Li infangano dicendo che non visitano, non rispondono al telefono, che lavorano tre ore al giorno, che guadagnano 100 mila euro l'anno e altre distorsioni della verità e invece pagano ogni giorno con la morte sul lavoro il proprio tributo di sangue ad assistere i cittadini", commenta il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Alessandria, Mauro Cappelletti. (ANSA).