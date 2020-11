Ad Artigiano in fiera online i laboratori altoatesini

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Si potranno visitare anche i laboratori degli artigiani altoatesini all'Artigiano in Fiera, che quest'anno diventa virtuale e va online dal 28 novembre.

Sono una ventina infatti le aziende dell'Alto Adige che hanno aderito alla piattaforma con l'accompagnamento nella preparazione da parte di IDM Alto Adige, con l'obiettivo di presentarsi nel miglior modo digitale possibile con video, racconti e la possibilità di acquistare tutti i prodotti.

Questo perché se a inizio pandemia c'era comprensione per esibizioni online imperfette "adesso - ha osservato Vera Leonardelli, direttrice del dipartimento Business Development di IDM - attira di più l'attenzione chi si presenta in maniera professionale".

"Con Artigiano in Fiera Live rivolgiamo un forte appello - ha aggiunto il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere spa Antonio Intiglietta - affinché tutti possano ritrovare, riconoscere e valorizzare il lavoro degli artigiani, acquistando la bellezza e l'unicità dei loro prodotti". La piattaforma sarà divisa in tre sezioni: una con una divisione per territori, una in ordine alfabetico e una con una divisione per categorie merceologiche. Dal 28 novembre al 20 dicembre la spedizione dei prodotti sarà gratuita per tutti gli ordini superiori a 39 euro ad artigiano. (ANSA).