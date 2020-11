In gita per vedere colori autunno, multati

(ANSA) - VILLADOSSOLA, 19 NOV - Due amici quarantenni, residenti nell'Astigiano, sono stati multati dai carabinieri perché, nonostante il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza, erano in gita in Valle Antrona, una laterale dell'Ossola, oggi colorata d'autunno. Sull'auto su cui viaggiavano è stata trovata anche una modica quantità di droga.

I militari hanno multato di mille euro i due quarantenni per inosservanza dei provvedimenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale e segnalato alla Prefettura il conducente, possessore dello stupefacente. (ANSA).