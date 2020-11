Siria: ricorso contro sorveglianza Marcucci,Corte si riserva

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - È stato discusso stamani a Palazzo di Giustizia il ricorso della difesa contro la decisione del tribunale di disporre due anni di sorveglianza speciale per Edgarda 'Eddi' Marcucci, 29 anni, l'antagonista torinese che nel 2017 si uni', in Siria, alle milizie curde che, fra l'altro, combattevano lo Stato Islamico. La Corte d'appello si è riservata la decisione.

"In aula - ha dichiarato Marcucci - sono stata dipinta come una sorta di combattente specializzata, un pericolo per chiunque abbia la sfortuna di trovarmi sulla sua strada. Sono basita.

Questa e altre argomentazioni confermano l'inconsistenza del procedimento e, purtroppo, la consistenza del problema degli organi giudiziari e polizieschi di Torino, che sono completamente fuori controllo".

L'avvocato difensore, Claudio Novaro, ha spiegato "i reati e gli episodi addebitati alla Marcucci sono bagatellari e non rientrano fra quelli che possono giustificare una misura di prevenzione". Davanti all'ingresso del palazzo di giustizia un centinaio di antagonisti si sono raccolti in un presidio di solidarietà. (ANSA).