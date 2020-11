Moncalieri Jazz Festival al via domani in streaming

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Prende il via domani, in streaming ma comunque ricca di qualità, la 23/a edizione del Moncalieri Jazz Festival ideata e diretta da Ugo Viola. "Ho cambiato cartellonistica e programma non so quante volte per via dei vari Dpcm - spiega - ma non ho mai mollato. Amo e credo troppo in questo evento per abbandonarlo. Poi quest'anno doveva essere un'edizione straordinaria intorno a 3 grandi centenari, di Parker, Carosone e Fellini a cui con il mio team lavoriamo da un anno. Alla fine il festival sarà qualche giorno più tardi, non ci sarà la Notte Nera e neppure l'atmosfera 'fisica' che il jazz si porta nella sua carne, e durerà 'solo' dall'11 al 15 novembre, ma ci sarà! E tutti i concerti saranno sul nostro sito e gratuiti".

Il Moncalieri Jazz Festival si svolgerà all'interno della Colleggiata Santa Maria della Scala per la serata inaugurale, dedicata all'opera della Santa mistica Ildegarda di Bingen, e negli studi della Egaudiovisivi di Moncalieri per le altre 4 serate. Il gran finale sarà il concerto del 15 novembre dedicato a Fellini, con molti musicisti tra cui lo stesso Ugo Viola alla fisarmonica. E alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, nipote e unica erede. (ANSA).