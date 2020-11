Covid: tamponi in Canavese, attivo nuovo hot spot a Locana

(ANSA) - IVREA (TORINO), 10 NOV - E' operativo il nuovo Hot spot di Locana per l'esecuzione di tamponi molecolari riservato, su prenotazione, ai residenti dei Comuni delle valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont, Ronco, Ribordone, Sparone e Valprato.

Il nuovo punto di accesso è nato grazie alla collaborazione con la casa di riposo Vernetti. E' riservato alle scuole, a coloro che rientrano da Paesi per i quali vige l'obbligo del test e a qualunque caso ritenuto necessario dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl. L'azienda sanitaria ha formato gli operatori, fornito i tamponi e la processazione degli stessi.

Il Comune di Locana ha allestito l'area per i tamponi in modalità 'drive-through', senza scendere dall'auto, in frazione Nusiglie, di fronte al campo sportivo. (ANSA).