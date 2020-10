Centro Covid in ex colonia, è polemica a Macugnaga

(ANSA) - MACUGNAGA, 31 OTT - L' Asl del Verbano Cusio Ossola apre lunedì un centro Covid a Macugnaga, paese turistico a .metri di altitudine ai piedi del Monte Rosa. Il nuovo centro verrà ricavato in una ex colonia inutilizzata. Ma la decisione ha scatenato le ire del sindaco di Macugnaga, Stefano Corsi.

'Non vorrei perdere tempo a rispondere all'Asl - dice Corsi - perché abbiamo capito con chi abbiamo a che fare. Non siamo minimamente stati informati. A maggio in una riunione con i sindaci della valle, l'Asl aveva assicurato che non avrebbero preso in considerazione il reparto Covid perché siamo una stazione turistica. Oggi, se non mi fossi informato io da qualcuno in paese, non avremmo neppure saputo che aprivano il centro Covid. Mettere subito l'albergo Covid a Macugnaga senza avvisarci va bene, poi però l'Asl impiega 5 mesi per darci un medico condotto, che ancor oggi non è quello definitivo.

Dovrebbero vergognarsi''. (ANSA).