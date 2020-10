Arte: Flashback Edizione Diffusa nelle gallerie e on line

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Flashback ha, per quest'anno, cambiato veste: non sarà più il Pala Alpitour a ospitare la fiera d'arte antica, ma le gallerie d'arte "targate Flashback" attraverso un'edizione che si sviluppa sul territorio e sul web in un network che durerà quattro mesi, dal 3 novembre 2020 al 7 marzo 2021. "La nostra decisione è di diffondere questa edizione nello spazio e nel tempo - affermano Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, direttrici di Flashback - da ciò la scelta del termine Edizione Diffusa, intesa come estesa, espansa; da un lato temporalmente, la durata è fino al 7 marzo 2021; dall'altro fisicamente, le sedi espositive sono tutte quelle delle gallerie di Flashback in Italia e all'estero. Crediamo che la necessità in questo momento storico sia quella di sostenere le gallerie in modo più continuativo. Ogni mese ci sarà una nuova inaugurazione virtuale con nuove opere per la fiera online e un nuovo calendario di attività nelle sedi delle gallerie".

Dal 3 all'8 novembre all'interno delle gallerie torinesi del network Flashback saranno ospitate le opere di alcune gallerie di Flashback provenienti da fuori Torino, nello spirito di scambio e collaborazione che anima la manifestazione. Il 3 novembre parte anche l'edizione online che ogni mese vedrà nuove opere sul sito della manifestazione. È così che Ludens (titolo dell'edizione 2020), riferito alla capacità di ciascun individuo di riplasmare la realtà attraverso la creatività, è coerente con la scelta di riplasmare questa edizione 2020. La programmazione nelle gallerie sarà visionabile sul sito www.flashback.to.it alla voce "visit", la fiera online sempre sul sito alla voce "fiera online (ANSA).