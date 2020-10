Vino: Salone 'bio' e delle Vigne Etiche a pranzo nei locali

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - E' partita l'edizione 'diffusa' del Salone del Vino Bio e delle Vigne Etiche, organizzato dall'Associazione Produttori Vino Biologico. Andrà avanti fino alla prossima primavera Proseguirino alla primavera, al pranzo del mezzogiorno in osterie, ristoranti che proporranno le etichette del vini biologico, raccontando la storia dei loro produttori.

"In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, - spiega Pier Ottavio Daniele, direttore dell'associazione - il Salone del Vino Bio in forma diffusa è una soluzione per stare vicino alla ristorazione regionale. Si tratta di una nuova forma di promozione e di sostegno alla ristorazione, possibile anche grazie alla partecipazione di Banca di Asti".

Nel programma figura anche un "BTOBio" online con importatori del vino biologico dei paesi europei e la creazione di un "Osservatorio del Vino Biologico del Piemonte" con la città di Asti capofila assieme alla Regione Piemonte. L'obiettivo è di "realizzare la Mappa del vino Bio in Piemonte e approfondire tutte le tematiche relative al settore In Piemonte - stando ai dati aggiornati dell'Anagrafe Agricola Piemonte sono 661 le aziende viticole biologiche, per un totale di 3.613 ettari (in particolare, nella provincia di Asti, le aziende sono 154, per un totale di 662 ettari). La superficie nazionale vitata Bio in produzione è invece attualmente di 84.000 ettari, in crescita del 13% sul 2019. Uno studio dell'Iwsr (International Wine and Spirits Research) stima che entro il 2023 i vini biologici nel mondo possano raggiungere il potenziale produttivo di 2 miliardi di bottiglie. In 'Italia il potenziale produttivo è di 924 milioni di bottiglie, con un incremento previsto del 30%. (ANSA).