Sconti take away e novità menu, chef vara piano anti-crisi

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Pannelli d'acciaio plexi e lampade igienizzanti, ma anche novità nel menu da asporto, con uno sconto del 10%, e nel food delivery. Lo chef e proprietario del ristorante torinese Bacalhau Osteria, noto per le ricette a base del merluzzo più pregiato del mare del Nord, reagisce al periodo difficilissimo, con la chiusura de locali imposta alle 18. "E' nel momento del bisogno - spiega lo chef Fabio Montagna - che la creatività viene maggiormente stimolata. Per questo non ci arrendiamo e potenziamo il servizio d'asporto e la consegna a domicilio. Ma a pranzo siamo aperti, 7 giorni su 7, in uno spazio che garantisce la massima sicurezza, confort e privacy grazie all'inserimento tra i tavoli di pannelli di design in acciaio plexi".

Tra le novità l'aperitivo portoghese (5 petiscos e la birra portoghese Super Bock, a 20 euro), tutti i giovedì, e il menu da asporto 'Portogallo 360', disponibile tutti i sabato sera. La consegna a domicilio. gratuita con un ordine minimo di 30 euro, è prevista dalle 20 alle 21,30, il servizio d'asporto, nel locale in corso Regina Margherita 22, è attivo dalle 18.30 alle 20). (ANSA).