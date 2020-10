Multiutility uBroker taglia traguardo dei 100 mila clienti

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Taglia il traguardo dei 100 mila clienti e del milione di fatture emesse, uBroker, la multiutility company torinese, nata cinque anni fa, che "azzera le bollette di luce e gas". L'azienda, che ha sede a Collegno, ha un fatturato aggregato superiore agli 80 milioni di euro e dà lavoro a oltre 50 dipendenti diretti e più di 1.000 fra consulenti, professionisti e rete commerciale. "Un risultato importante, ottenuto anche grazie all'impiego virtuoso dell'informatica del contatto stante il periodo storico della pandemia da Covid-19 in cui è massima la crisi economica del Paese. Ringraziamo tutti i clienti che ogni giorno continuano a darci fiducia", commentano gli imprenditori Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, soci fondatori e vertici di 'uBroker Srl'.

"Crediamo da sempre - proseguono Blilucaglia e Spallanzani - nel principio della redistribuzione della ricchezza. Motivo per cui amiamo condividere una parte consistente degli utili derivati dai risparmi in bolletta con primarie realtà solidali italiane ed estere attive nell'ambito del sostegno alla formazione dei minori e dell'aiuto prezioso a poveri, indigenti, nonché a iniziative culturali, musicali e artistiche degne di nota". (ANSA).