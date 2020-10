Covid: Piemonte; 2458 contagi, terapia intensiva 20% in più

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Sono quasi 2.500 i nuovi casi di contagio riportati oggi nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte: per l'esattezza 2.458 di cui il 48% asintomatici. L'incremento si riferisce ai 12.547 tamponi processati. L'aumento dei ricoverati in terapia intensiva sfiora il 20% rispetto a ieri: oggi 19 pazienti in più, il totale arriva a 121. Negli altri reparti +167 ricoverati, in totale 2016. I decessi sono 13, con totale da inizio pandemia di 4286 vittime.

Le persone in isolamento domiciliare sono 21.103. Il numero dei guariti da sempre è 32092, da oggi non vengono più dati aggiornamenti dei casi di guarigione di giornata. (ANSA).